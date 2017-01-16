استمرار الاضطرابات الجوية والأمن يكثّف المجهودات لفك المناطق المعزولة

حذرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية من استمرار تهاطل الأمطار الغزيرة التي تكون مصحوبة بالرعود والبرد بولايات وسط وشرق البلاد ، كما تتوقع نفس النشرية استمرار تساقط الثلوج على المرتفعات بوسط وشرق البلاد التي يفوق علوها 800 متر.

وفي هذا الجانب أوضحت المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية هوارية بن رقطة أن هناك توقعات باستمرار التقلبات الجوية بالمناطق الشرقية والوسطى حيث ستشهد هذه الأخيرة تساقطا معتبرا للثلوج والامطار. هذا وقد سخرت المديرية العامة للأمن الوطني إمكانيات هامة من أجل فتح الطرقات وفك العزلة عن المناطق المتضررة من الاضطرابات الجوية الأخيرة حسبا بيان للمديرية. وأكد عميد الشرطة بالمديرية العامة للأمن الوطني زواوي رابح، في تصريح للاذاعة الجزائرية، على اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة سواء المادية والبشرية بالتنسيق مع كل المصالح المختصة لتجاوز هذا الوضع داعيا السائقين إلى ضرورة التحلي بالحيطة والحذر خاصة في الفترات الليلية لضمان السلامة المرورية .