صعوبات كبيرة في حركة المرور بسبب الثلوج في أم البواقي وخنشلة

سجّلت مصالح الأشغال العمومية والدرك الوطني، اليوم الاثنين، صعوبة في حركة سير المركبات على بعض المحاور بولايتي أم البواقي وخنشلة.

وأكد مدير الأشغال العمومية علي بوحفص في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن النقطتين السوداوين بولاية أم البواقي يتمثلان في المكان المسمى "شوف الدابة" (شرق عين فكرون) على الطريق الوطني رقم 10 و كذا "عين شجرة" ببلدية الرحية حيث تسجل صعوبة في حركة المرور عبرهما. وصرح ذات المسؤول أن حركة السير قد انقطعت صباح اليوم على الطريق الولائي رقم 5 باتجاه بلدية بئر عمار بفعل تراكم الثلوج قبل تتدخل فرق الأشغال العمومية و إعادة فتحه. وأوضح كذلك أن فرق مديرية الأشغال العمومية في حالة تأهب بالتنسيق مع كل من الدرك الوطني و الحماية المدنية منذ يومين للتدخل عند أي طارئ لإزالة الثلوج المتراكمة عبر الطرقات لتسهيل حركة مرور المركبات. و بولاية خنشلة تسبب تساقط الثلوج في عسر تنقل المركبات عبر بعض الطرقات، وفقا لما علم من مركز العمليات بمقر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني. و استنادا للمتحدث فقد وجد مستعملو الطريق الوطني رقم 88 الرابط بين ولايتي خنشلة و أم البواقي على شطره الذي يربط بين منطقتي مشتة أولاد تامرابط و الشجرية صعوبة في التنقل بسبب تراكم الثلوج و طبقة الجليد المشكلة على الطريق خصوصا في حدود الثامنة صباحا. و أضاف أن فرق مصالح الأشغال العمومية قد تدخلت لإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور و ذلك باستعمال مادة الملح. كما سجلت صعوبة في حركة المرور على الطريق الولائي رقم 5 "أ" على شطره بين بلديتي طامزة و خنشلة و تحديدا بالمكان المسمى "الفوالق" بالإضافة إلى الطريق الولائي رقم 5 الذي يربط قرية عين ميمون ببلدية طامزة و ذلك بمنطقة "حويرة".