إختناق 7 أشخاص بعد حريق داخل عمارة في خميس مليانة بعين الدفلى

نشب حريق مهول، اليوم الإثنين، داخل عمارة بحي السلام بخميس مليانة في ولاية عين الدفلى، ما تسبب في إختناق 7 أشخاص نقلوا على إثرها إلى المستشفى.

وقالت مصادر محلية، نقلا عن شهود عيان، أن الحريق اندلع في منزلين الواقعين بالطابق الأول والثاني بالعمارة المذكورة سابقا. وأضافت، أن أفراد الحماية المدينة تدخلوا ونقلوا 7 أشخاص بعد إختناقهم. ولم تذكر ذات المصادر، أسباب وقوع الحريق، لكن يرجح أنها تعود لتسرب الغاز.وحسب صور، تداولها رواد موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، يظهر خروج دخان كثيف من نوافذ العمارة، وسط تجمع غفير من سكان الحي. كما توضح الصور، تدخل أفراد الحماية المدينة لإخماد الحريق.