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انقطاع في التزود بالماء ببلدية جسر قسنطينة بالعاصمة

  • 16/01/2017
  • النهار أون لاين
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انقطاع في التزود بالماء ببلدية جسر قسنطينة بالعاصمة تحميل الملف

أفاد بيان لشركة المياه و التطهير "سيال " اليوم الإثنين، أنّه سيتم تسجيل انقطاع في التزويد بالماء الشروب ببلدية جسر قسنطينة بالعاصمة ابتداء من يوم الأربعاء 18 جانفي من السّاعة 8 صباحا إلى غاية الثامنة مساءا.

ويعود سبب الإنقطاع حسب البيان إلى إنطلاق أشغال المرحلة الأولى من عملية تزويد المحطّة بأنابيب الضّخ والتفريغ بالصّمامات ضمن إجرءات تحضير موسم الإصطياف 2017.و طمأنت شركة " سيال" سكان البلدية بأنّ التزويد العادي بالماء سيتم بصفة تدريجية يوم الأربعاء  18 جانفي بداية من السّاعة الثامنة مساء.  وفي انتظار ذلك يشير ذات البيان إلى أنّ الشّركة ستضع صهاريج للتزويد بصفة أولوية المؤسسات العمومية و الصحيّة و من أجل التخفيف من الانزعاج خلال فترة الإنقطاع. 

 

موضوع : انقطاع في التزود بالماء ببلدية جسر قسنطينة بالعاصمة
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