غلق 1300 محلا تجاريا في العاصمة بسبب المخالفات خلال 2016

سجلت مديرية التجارة لولاية الجزائر، قرابة 30 ألف مخالفة تجارية عبر مختلف فضاءات البيع بلغت قيمتها المالية حوالي 3 ملايير دج، وانجر عنها غلق 1300محلا تجاريا.وأشار دهار، إلى أن المخالفات المرتكبة من قبل التجار بلغت 29646 مخالفة ثم على اثرها تحرير 21980 محضر في مجال الممارسات التجارية و7666 محضر في مجال النوعية وقمع الغش.وحسب ذات المتحدث فإن، إجمالي الحجز للمواد الغذائية والصناعية قدر بأكثر من 191 طن بقيمة مالية تفوق 56.5 مليون دينار جزائري ووصلت قيمة مخالفات سلع إنعدام الفوترة والأرباح غير الشرعية 2.8 مليار ديناروقام أعوان الرقابة خلال نفس الفترة بأكثر من 190 ألف تدخل في سياق مراقبة الممارسات التجارية وقمع الغش. وأضاف ذات المسؤول أن عدد اقتراحات الغلق بلغ قرابة 1300 محلا تجاريا منها أكثر من 1000 محل كان أصحابه ينشطون بطريقة غير قانونية والباقي بسبب تشكيلها خطرا على الصحة الغذائية وقدرت كمية الحجز وفق نفس المسؤول في باب الممارسات التجارية لذات الفترة أكثر من 0.7 طن من المواد الغذائية فيما لم يسدل أي حجز بالنسبة للمواد الصناعية، وقد فاقت القيمة المالية للسلع المحجوزة خلال السنة أزيد من 1 مليار دينار. وحسب نفس المصدر سجلت فرق النوعية وقمع الغش في نفس الفترة ما قيمته أزيد من 55 مليون دج قيمة كمية السلع المضبوطة التي بلغت حوالي 190 طن بما فيها 170 طن من المواد الغذائية والباقي من المواد الصناعية .تجدر الإشارة، إلى أن ولاية الجزائر تضم العديد من الفضاءات التجارية منها 79 سوقا للبيع بالتجزئة و51 سوقا جوارية كما تضم أربع (04) مناطق نشاط موزعة عبر كل من الجرف (باب الزوار) والحميز وجسر قسنطينة والمنظر الجميل . ويبلغ تعداد المتاجر بالعاصمة 390 متجرا يضاف اليها 53 متجرا مصنف كمساحات بيع كبرى إضافة الى تصنيف 18 فضاء تجاري آخر بالضخم، كما يشرف أعوان الرقابة لذات المديرية والموزعين عبر 374 فرقة على مراقبة 6 مذابح للمواشي و3 مذبحا خاصا بالدواجن.