بدوي: بوتفليقة وجه تعليمات لدعم التنمية بمناطق الجنوب

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي اليوم الإثنين بولاية الوادي، أن الجزائر قوية بمؤسساتها وبوعي شعبها رغم أنها تواجه ظروفا إستثنائية بحكم أنها محاطة بأوضاع أمنية متردية.

وأضاف الوزير،أن الدولة عازمة على دعم التنمية والاستثمار بمناطق الجنوب، وفق تعليمات أعطاها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير..

وأكد بدوي مجددا بأن الدعم متواصل للمستثمرين فيما يخص الإجراءات والقوانين التي تخدم الحركية الإستثمارية موضحا بأن تخفيض تسعيرة الكهرباء يهدف أساسا إلى تحفيز التنمية والإستثمار بهذه المناطق.

من جهة أخرى، قال بدوي أنه تم إعداد المشروع المتعلق بإنشاء الولايات المنتدبة بمناطق الهضاب العليا وفق معايير إقتصادية واجتماعية، موضحا أن إنشاء الولايات المنتدبة تنظيم إداري بحث هدفه تقريب الإدارة من المواطن لتحسين الخدمة العمومية وهو ليس بتقسيم إقليمي.