بالفيديو.. حريق مهول في أنبوب لنقل البترول في الاغواط

شب حريق مهول في أنبوب بترول بمنطقة الميلق الواقعة على بعد حوالي 30كيلومتر شمال مدخل مدينة الأغواط على مستوى الطريق الوطني رقم 23 محدثا سحابة دخانية كبيرة.

وقد تسبب الحريق في إحداث هلع كبير في أوساط المواطنين أين سارعت وحدات الحماية المدنية وأعوان سوناطراك من أجل إخماد الحريق الذي أرجع سببه إلى تسرب للبترول من أنبوب تم إصلاحه في وقت سابق بعدما جرفته مياه واد مزي في الفيضانات التي وقعت شهر أكتوبر الماضي.

وحسب مصادر النهار فقد تم التغلب على الحريق وإخماد ألسنته بشكل شبه كلي فيما لا تزال عمليات التدخل متواصلة دون تسجيل أية خسائر بشرية.