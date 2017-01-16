وزير الداخلية بدوي يتحدث لأول مرة عن قضية شبكة جواسيس الموساد بغرداية

صرح وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، في أول تعليق له حول قضية تفكيك شبكة تجسس دولية يقودها رعايا من جنسيات إفريقية تعمل لصالح الإستخبارات الصهيونية "موساد" بولاية غرداية، أن مواجهة مثل هذه التهديدات الأمنية التي تعيشها الجزائر يرجع الى مستوى وعي الشعب الجزائري، الذي يملك القدرة على افشال هذه المحولات الخطيرة التي يمكن أن تجر البلاد الة ما لايحمد عقباه.

مؤكدا أن المصالح الأمنية تعمل ليلا نهارا للتصدي لهكذا محاولات وتسخير كل الامكانيات للدفاع عن الجزائر، داعيا الجميع الى المساهمة في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.