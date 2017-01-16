حجز أكثر من 60 كلغ من الكيف وتوقيف شخصين بسيدي بلعباس

تمكنت مصالح الأمن الولائي بسيدي بلعباس من حجز كمية من الكيف المعالج قدر وزنها بـ60.5 كيلوغرام مع توقيف شخصين بتهمة الحيازة على المخدرات لغرض المتاجرة فيها، حسب ما علم اليوم الاثنين لدى خلية الإعلام والاتصال لذات الجهة الأمنية.

وأوضح ذات المصدر أن هذه العملية تمت اثر استغلال عناصر الشرطة بفرقة مكافحة المخدرات لمعلومات تفيد بوجود مركبة سياحية مشتبه فيها ومن المحتمل أن تكون معبأة بكميات معتبرة من الكيف المعالج ليتم فتح تحقيق للكشف عن ملابسات.

وتمكنت عناصر الشرطة على إثر ذلك من رصد المركبة ومراقبتها ليتم توقيفها بمدينة سيدي بلعباس وعلى متنها شخصين وبعد تفتيشها تم ضبط 60.5 كيلوغرام من الكيف المعالج كانت موجهة للترويج قبل أن يتم حجزها، وتم تقديم الموقوفين أمام النيابة التي أمرت بإيداعهما رهن الحبس المؤقت.