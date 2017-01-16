640 ألف يوم لعطل مرضية في 2016 ببرج بوعريريج

سجلت مصالح الوكالة المحلية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، بولاية برج بوعريريج ما مجموعه 647187 يوما لعطل مرضية أي ما يعادل 1800 سنة، وذلك خلال السنة الماضية، حسبما علم اليوم الاثنين من المديرالمحلي لذات الوكالة مصطفى العالم.

وأوضح المتحدث في ندوة صحفية عقدها بمقرالوكالة بأن حوالي 30 بالمائة من هذه العطل هي بمثابة عطل مرضية مفتعلة، حيث بلغت قيمة التعويضات المختلفة خلال سنة المنصرمة 915 مليون دج. وأكد ذات المسؤول بأن ظاهرة العطل المرضية المفتعلة تستنزف القدرات المالية للصندوق خاصة مع الضائقة المالية وارتفاع قيمة المدفوعات للصندوق الوطني للتقاعد خلال نفس الفترة معتبرا ذلك "تهديدا للاستقرارالمالي للصندوق.

وأضاف من جهة أخرى بأن سنة 2016 كانت سنة للتحصيل خاصة بعد الإجراءات التحفيزية التي أقرها قانون المالية و التي قوبلت باستجابة من طرف أرباب العمل لتسوية وضعياتهم المالية بخصوص التصريح بعمالهم مشيرا إلى أن حوالي 95 بالمائة منهم قد استجابوا وقاموا بدفع مستحقاتهم ومنهم من استفاد من مزايا التقسيط ويقوم حاليا بالدفع بصفة منتظمة.