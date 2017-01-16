اللواء نوبة يدشن عدة هياكل أمنية بالنعامة

أشرف قائد الدرك الوطني، اللواء مناد نوبة، اليوم الإثنين، على تدشين عدة هياكل أمنية بولاية النعامة. وقام اللواء نوبة، في هذا الصدد، بتدشين المقر الجديد للمجموعة السابعة لحرس الحدود، بمكمن بن عمار، ومقري، ملحقة الإسناد الجواري المتعدد الأشكال بالنعامة، والسرب الجوي 212 بالمشرية. ويندرج، وضع المقر الجديد للمجموعة السابعة لحرس الحدود، بمكمن بن عمار، حيز الخدمة في إطار الرفع من نسبة التغطية الأمنية والتجسيد الميداني، للإجراءات والجهود المتواصلة لحماية الحدود، ومحاربة الجريمة المنظمة، من طرف مختلف الوحدات حراس الحدود وحدات التدخل والوحدات الإقليمية. وخلال مراسم التدشين، التي جرت بحضور ضباط سامين من الأسلاك الأمنية، و السلطات المحلية، تلقى اللواء مناد نوبة، شروحات حول مختلف وظائف هذه الهياكل الجديدة، حيث شدد بالمناسبة على الجاهزية، وأداء المهام بكل احترافية لتقديم خدمات عمومية ذات نوعية للمواطنين، فيما يخص أمنهم وأمن ممتلكاتهم و خاصة مكافحة التهريب، على مستوى الشريط الحدودي الغربي. وعاين قائد الدرك الوطني، مختلف المرافق والأجنحة الخاصة بنشاط المجموعة السابعة لحرس الحدود، التي تشرف على نشاط مختلف وحدات حرس الحدود بولاية النعامة، حيث أوصى عناصر هذه المجموعة بضرورة المحافظة على هذه المكاسب والجاهزية التامة، لأداء واجب الحفاظ على الأمن وحماية الإقتصاد الوطني. واطلع بذات المؤسسة الأمنية، على ظروف عصرنتها و إمكانياتها البشرية والمادية، وجانبا من أدائها لمهامها الأمنية، والوقائية على غرار ضمان المواجهة المستمرة لشبكات التهريب، والهجرة غير الشرعية ومراقبة الشريط الحدودي. وتتوفر هذه المنشأة، على تجهيزات حديثة من شأنها تسهيل عملية التنسيق ما بين مختلف السرايا، في إطار تنفيذ مهام متعددة ومكافحة الجريمة، العابرة للحدود بكل أشكالها، مثلما أوضحت مصالح الدرك الوطني. وأجرى اللواء نوبة، خلال هذه الزيارة الميدانية إجتماع عمل مع قيادات ومسؤولين عسكريين سامين، وقادة المجموعات الإقليمية، ووحدات التدخل ووحدات حراس الحدود تابعين للقيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني. وأشرف قائد الدرك الوطني، في ختام زيارته للمنطقة على تدشين مقري، ملحقة الإسناد الجواري المتعدد الأشكال بالنعامة، والسرب الجوي 212 بالمشرية.