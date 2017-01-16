مساهل يستقبل المبعوثة الخاصة للرئيس النيجيري

استقبل وزيرالشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي عبد القادر مساهل اليوم الاثنين، بالجزائر أمينة جان محمد الوزيرة النيجيرية المكلفة بالبيئة والمبعوثة الخاصة للرئيس النايجيري محمادوبوهاري، وتحمل جان محمد رسالة من الرئيس النيجيري الى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وفي تصريح للصحافة أكد مساهل بأنه تطرق مع الطرف النيجيري الى تعزيزالعلاقات الثنائية والشراكة بين البلدين، وكذا التنسيق على المستوى الافريقي لاسيما فيما يتعلق بالانتخابات القادمة بمجلس السلم و الأمن، بالاضافة الى القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تمحورت المحادثات حول تدعيم الوحدة الافريقية بهدف رفع تحديات السلم والأمن و التنمية بافريقيا.