طلعي يفسخ عقد المؤسسة المكلفة بإنجاز تيليفيريك تيزي وزو

أمر وزير الأشغال العمومية والنقل، بوجمعة طلعي، اليوم الاثنين بتيزي وزو، بضرورة التسليم الجزئي لمشروع المصعد الهوائي، الذي سيربط المحطة المتعددة الأنماط لكاف نعجة برجوانة بالتجمع السكاني لتيزي وزو. ولدى زيارة العمل والتفقد، التي قام بها حيث اطلع على مدى تقدم الأشغال أبدى الوزير، استياءه من توقف الأشغال على مستوى هذا الشطر المؤدي من مقر الولاية إلى رجوانة، حيث طالب بالوضع في الخدمة جزئيا للشطر الأول لهذه الوسيلة الذي يربط محطة كاف نعجة بمحطة مقر الولاية، وذلك خلال الأشهر القادمة. ويعرف المصعد الهوائي، الذي تم بعث أشغاله نهاية 2014، ورصد له غلاف مالي بقيمة 4.9 مليون دج، تقدما في الأشغال بلغت ال34 بالمائة، حسب الشروحات المقدمة بعين المكان، من طرف القائمين عليه الذين طرحوا بالمناسبة مشكل عجز المؤسسة المكلفة بالإنجاز بافيفا الجزائرية، و كذا معارضة السكان الجواريين. وهنا أعطى الوزير، تعليمات صارمة للمسؤول على مجمع المؤسسات الجزائري الفرنسي، بضرورة الفسخ الفوري، لعقد هذه المؤسسة، ومباشرة الإجراءات لوضع أخرى قادرة على إنجاز هذا المشروع، الذي يعاني منذ عدة أشهر. إن وتيرة الأشغال بالورشة، لم تتقدم منذ السنة الفارطة في حين أن التجهيزات حاضرة، إذا كانت المؤسسة عاجزة يجب اتخاذ الإجراءات فورا، يقول في هذا الشأن طلعي. عليكم بفسخ العقد معها، واستقدام أخرى لمتابعة الأشغال ودون ذلك سنضطر لاتخاذ نحن الإجراءات اللازمة في حقكم، يضيف الوزير، مخاطبا مسؤول المجمع الفرنسي بوماقالسكي. من جهة أخرى، دشن وزير القطاع، منشأة بواد سباو ستربط الطريق الوطني رقم 12 بتامدة، ومن شأنها تسهيل حركة المرور نحو القطب الجامعي، المتواجد بهذه المنطقة. كما تفقد مشروع إنجاز، مسالك نحو محولات فريحة الذي تم بعثه خلال نوفمبر 2016. ولدى حديثه، عن التساقط الكثيف للأمطار، الذي تشهده مناطق شمال الوطن أكد طلعي، أن الوزارة تتوفر على كافة الوسائل اللوجستيكية اللازمة لمجابهة أي طارئ، تنجم عن هذه الوضعية المناخية. نحن بصدد، تدعيم كافة المديريات بوسائل التدخل، لقد أنجزنا برنامجا و نحن حاليا قيد توزيع الوسائل على المناطق، التي تعرف تساقطا كبيرا للأمطار، على غرار تيزي وزو، مشيرا إلى أن الدولة قامت ما يجب به في هذه الحالات.