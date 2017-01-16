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إضراب شامل في مدارس وثانويات تيبازة الاثنين القادم

  • 16/01/2017
  • ياسين عبد الباقي
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إضراب شامل في مدارس وثانويات تيبازة الاثنين القادم تحميل الملف

أعلنت النقابة الوطنية لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار المعروفة اختصارا باسم الكناباست، عن اعتزامها الدخول في إضراب شامل بكافة المؤسسات التربوية بولاية تيبازة من ابتدائيات ومتوسطات وثانويات.

وقال المنسق الولائي لنقابة كناباست في بيان أصدره أمس، أن قرار الإضراب والذي سيكون يوم الإثنين القادم، يهدف إلى المطالبة بالتكفل بالمطالب المرفوعة من طلب المعلمين والأساتذة على مستوى الولاية، إلى جانب تطهير قطاع التربية بالولاية من الرداءة ومرتكبي الممارسات اللامسؤولة والتجاوزات، بالإضافة إلى مطلب نشر نتائج امتحانات الترقية لرتبة أستاذ رئيسي ونشر نتائج الترقية بالتأهيل.

كما دعت النقابة إلى الإسراع في معالجة مشكل الانسداد الحاصل على مستوى تسيير أموال الخدمات الاجتماعية.

موضوع : إضراب شامل في مدارس وثانويات تيبازة الاثنين القادم
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