تفكيك شبكة للمتاجرة بالمخدرات في البيض

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية البيض من حجز 94 كلغ من الكيف المعالج على مستوى الطريق الوطني رقم 6 في شطره الرابط بين بلديتي بوقطب وعاصمة الولاية ،حسبما علم اليوم الإثنين من ذات الهيئة النظامية، التي أوضحت أن العملية جاءت بعد ورود معلومات مؤكدة عن وجود شبكة إجرامية بصدد نقل كمية من المخدرات قادمة من الحدود الغربية لتمريرها باتجاه الشرق الجزائري. ووضعت مصالح الدرك الوطني خطة للإيقاع بالشبكة، وتمكنت من توقيف سيارتين سياحيتين تحملان ترقيم ولايتي سيدي بلعباس وباتنة، على مستوى محور الطريق الرابط بين بوقطب والبيض، إحداهما مستعملة للتمويه وفتح الطريق أمام السيارة الثانية التي عثر خلال تفتيشها على 94 كلغ من المخدرات، وسمحت العملية بتوقيف أربعة 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 22و35 سنة، وحجز السيارتين المستعملتين في هذه العملية.