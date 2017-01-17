الموافقة على إنجاز مطار على مستوى المدرج الرئيسي بصيادة في مستغانم

أعلن والي مستغانم عبد الوحيد طمار، عن موافقة الحكومة مؤخرا على انجاز مطار على مستوى المدرج الرئيسي بصيادة مستغانم سيخصص لدعم عمليات التصدير .

وأبرز الوالي في تصريح بثته اذاعة مستغانم "الظهرة" أن "مشروع المطار قد حظي بالموافقة من قبل السلطات العمومية وسيشرع في تجسيده فور اتمام الدراسات" مضيفا بأنه "لا يمكن انجاز مطار دولي ولكن سننجز مطارا سيخصص لدعم عمليات التصدير فضلا عن الاستغلال العسكري". وقال ذات المسئول أنه أعطيت تعليمات لمؤسسة تسيير المطارات بوهران لانطلاق في الاشغال وذلك بعد اتمام الدراسات.

للتذكير فقد تم اعادة تأهيل المدرج الرئيسي للمطار على طول 1360 متر من خلال إعادة تكسية الأرضية بالخرسانة المزفتة مما يمسح باستغلال هذه المنشأة في بعض العمليات على غرار محاربة الجراد وحرائق الغابات وإجلاء المرضى على متن طائرات من الحجم الصغير مع انجاز موقف للطائرات. يذكر أن تاريخ إنجاز هذا المطار يعود الى عام 1959 حيث كان يستعمل من طرف المستعمر الفرنسي أنذاك لأغراض عسكرية على وجه الخصوص.