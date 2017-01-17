فيديو.. ثلوج كثيفة تضرب سطيف وانقطاع عن الدراسة

كشف مراسل النهار إلى ولاية سطيف، أنه من المحتمل أن تعرف الولاية اليوم انقطاع عن الدراسة بسبب تساقط ثلوج كثيفة ما أدى إلى غلق كافة المسالك في الولاية، على غرار القرى والمداشر القريبة.

للإشارة حذّرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية أمس الإثنين، من اضطراب جوي قوي وسقوط كثيف للثلوج في 19 ولاية وهي: عين الدفلى، البليدة، المدية، تيسمسيلت، تيزي وزو، البويرة، بجاية، سطيف، برج بوعريريج، جيجل، قسنطينة، ميلة، سكيكدة، باتنة، أم البواقي، خنشلة، سوق أهراس، تبسة وقالمة.