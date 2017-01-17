نشوب حريق بأنبوب نقل البترول في الأغواط

نشب حريق مهول، بأنبوب نقل البترول على مستوى منطقة وادي مزي بولاية الأغواط.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، نقلا عن مصالح الحماية المدنية، أن الأعوان تمكنوا من إخماد الحريق الذي اندلع مساء الإثنين، بأنبوب بترول قطره 28 بوصة أثناء عملية صيانة جنوب محطة الضخ رقم 5. وأوضح الملازم الأول نقموش وليد في تصريح لذات الوكالة، أن العملية استغرقت نحو ساعتين باستعمال 9 شاحنات إطفاء وسيارتي إسعاف وتعداد بشري مكون من 42 عونا وثلاثة ضباط. ولم يذكر المصدر، وجود خسائر بشرية، مشيرا إلى أن الوحدات تمكنت من السيطرة كليا على الحريق وإطفائه.