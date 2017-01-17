عندما تصرخ البراءة ..فيديو تقشعر له الأبدان..!!!

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أكد وزير الإتصال حميد قرين، اليوم الإثنين، أن هناك بعض القنوات الأجنبية هدفها اشعال نار الفتنة في الجزائر.
بعد بث قناة النهار قضية الطفل صلاح الدين ذو 14 سنة والمصاب بمرض التريزوميا 21، عثرت مصالح أمن البليدة مساء
بسم الله الّرحمن الرحيم:
"إنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباُ موقوتاً"
يقدم لكم موقع النهارأون لاين مواقيت الصلاة الخاصة بالجزائر العاصمة وضواحيها،
أوضح تقرير للمركز الوطني للاعلام الالي والاحصائيات التابع للجمارك ، عن أهم الدول الزبونة للجزائر خلال سنة 2016 ، حيث
أفرجت سلطات الكيان الصهيوني، عن الشيخ رائد صلاح الملقب بشيخ الأقصى، رئيس الحركة الإسلامية الشق الشمالي، بعد انتهاء محكوميته التي
قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، أمس الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي" لا يحتاج إلى نصيحة خارجية تقوله له ما ينبغي أن
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