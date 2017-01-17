وفاة 7 أشخاص في 28 حادث مرور خلال 24 ساعة

كشف رئيس مكتب الإعلام والإتصال بمركز الإعلام والتنسيق المروري بقيادة الدرك الوطني الرائد أحمد بن شارف، اليوم الثلاثاء، أن وحدات الدرك سجلّت 28 حادث مرور خلال 24 ساعة الأخيرة، وهو ما أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 53 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وقال المتحدث في تصريح لقناة النهار، أن الولايات التي تم تسجيل فيها أكبر الحوادث هي البليدة، الجزائر، بومرداس، وغيليزان بحادثين لكل ولاية. للإشارة أعلنت مصالح الدرك الوطني في وقت سابق بتسخير كافة الإمكانيات والوسائل للمناطق التي تعرف عزلة بسبب التساقط الكثيف للثلوج، خاصة على المناطق الشرقية للوطن. للإشارة حذّرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية أمس الإثنين، من اضطراب جوي قوي وسقوط كثيف للثلوج في 19 ولاية وهي: عين الدفلى، البليدة، المدية، تيسمسيلت، تيزي وزو، البويرة، بجاية، سطيف، برج بوعريريج، جيجل، قسنطينة، ميلة، سكيكدة، باتنة، أم البواقي، خنشلة، سوق أهراس، تبسة وقالمة.