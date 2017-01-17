بالصور.. الحماية تنقذ 17 شخصا حاصرتهم الثلوج بقالمة

تمكن عناصر من الحماية المدنية، صباح اليوم الثلاثاء، من إنقاذ 17 شخصا من عائلات مختلفة بعدما حاصرت الثلوج منازلهم في إحدى المناطق الجبلية الواقعة في ولاية قالمة.

ونشر رواد موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" صورا، توضح العمل الجبار الذي يقوم به رجال الحماية المدينة خاصة في الظروف الصعبة التي تعيشها الولايات الشرقية من الوطن بعد تساقط كثيف للثلوج، حيث تدخلوا في إحدى المناطق الجبلية الواقعة بقالمة، وتمكنوا من إنقاذ 17 شخصا بينهم أطفال صغار بعد أن حاصرة الثلوج منازلهم.