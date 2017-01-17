هذه هي قائمة الطرقات المغلقة بالولايات التي تشهد حصارا بسبب الثلوج

عرفت بعض ولايات الوطن في الساعات الأخيرة، اضطراب جوي قوي ما أدى إلى غلق الطرقات بسبب تساقط كثيف للثلوج، حسب بيان لقيادة الدرك الوطني.

وجاء في البيان أن الولايات المعنية هي :

ولاية البليدة:

الطريق الوطني رقم 37 الرابط بين بلديتي الشريعة والبليدة بالضبط عند الحجرة الكيلومترية 16.

ولاية جيجل:

الطرق الوطنية رقم 105 و 77 و 77أ في اشطرها العابرة لإقليم بلدية جملة.

ولاية تيزي وزو:

الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي تيزي وزو و البويرة، بالضبط بالمكان المسمى أسول.

ولاية البويرة:

الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، بالضبط بالمكان المسمى فج تيروردة، والطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولاية البويرة و ولاية تيزي وزو دائما، بالضبط بمنطقة تيكجدة، والطريق الوطني رقم 62 الرابط بين بلديتي سور الغزلان و الدشمية، بالضبط بالمكان المسمى دوار الحمادية.

ولاية تبسة:

الطريق الوطني رقم 83 الرابط بين ولايتي تبسة وخنشلة، في شطره العابر لبلدية العقلة.

ولاية قسنطينة:

الطريق ألاجتنابي لشاحنات الوزن الثقيل بجبل الوحش، التابع إداريا لبلدية قسنطينة، والطريق الولائي رقم 04 في شطره العابر لإقليم بلدية عين السمارة.

سطيف:

الطريق الوطني رقم 75 الرابط بين ولايتي سطيف و بجاية، في شطره العابر لبلديات تالة ايفاسن وبوعنداس، والطريق الوطني رقم 09 الرابط بين نفس الولايتين، في شطره العابر لبلدية عموشة.

ولاية برج بوعريريج:

الطريق الوطني 76 في شطره العابر لبلدية برج زمورة، بالضبط بالمكان المسمى المدافع وعنصر وزلو، وأيضا الطريق الولائي رقم 44 في شطره العابر لبلدية اولاد دحمان.