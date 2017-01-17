قتيلان وجريح بعد سقوط سيارة في منحدر بعين الدفلى

لقي شخصان حتفهما وأصيب آخر بجروح بليغة، أمس الإثنين، في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 65 بولاية عين الدفلى، حسبما علما اليوم الثلاثاء من مصالح الحماية المدينة.

وأفادت ذات المصالح، بأن الحادث وقع بأعالي سوق الاثنين التابع لبلدية تاشتة، عندما انحرفت سيارة نفعية قبل أن تسقط في منحدر، مما تسبب في وفاة راكبيها الاثنين "30 و 44 سنة"، وإصابة شخص ثالث يبلغ من العمر 37 سنة. وأضاف نفس المصدر، أنه تم نقل الضحايا إلى مستشفى سيدي بوعبيدة بالعطاف. ومن جهتها، فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لتحديد الأسباب الحقيقة للحادث.