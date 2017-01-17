وزارة التضامن تعطي تعليمات للتكفل بالأشخاص من دون مأوى

وجهت وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم سي عامر، اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، تعليمة لمدراء النشاط الاجتماعي على المستوى الوطني، أعلنت من خلالها إيواء الأشخاص الذين يعشون دون مأوى والتكفل بهم على مستوى مراكز الايواء.

وقالت الوزيرة في تصريح للصحافة على هامش تكريم الفائزين بجائزة مسابقة 1 نوفمبر 54 لطبعة 2016 أن النشاط الاجتماعي "قائم ومتواصل على مدار السنة، خاصة بولايات الهضاب العليا والجنوب من خلال لجان ولائية يرأسها الولاة، لكن مع التقلبات الجوية الأخيرة، أعطيت تعليمات لمدراء النشاط الاجتماعي لتنظيم خرجات يومية من أجل التكفل بالأشخاص من دون مأوى داخل مراكز الايواء". وأشارت الوزيرة الى أن مصالح النشاط الاجتماعي "نجحت في إدماج عدد من هؤلاء الأشخاص في عائلاتهم بعد حل المشاكل التي أدت بهم الى التشرد في الشارع". من جهة اخرى، كشفت الوزيرة أن مجموعة عمل متعددة القطاعات تعكف حاليا على وضع تعريف قانوني واجتماعي للمعوز يمكن من خلاله التحكم في البرامج الاجتماعية وتحديد المساعدة العينية للعائلات المعوزة.