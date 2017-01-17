تونس تشيد طريقا سيارا يصل إلى الحدود مع الجزائر

كشف وزير التجهيز والإسكان والهيئة الترابية في تونس محمد صالح العرفاوي، أن وزارته تخطّط في العمل لإنجاز طريق سيار بين الجزائر وتونس، حيث سيمتد بين ولاية جندوبة والحدود الجزائرية.

وقال الوزير في تصريح للإذاعة التونسية، أن وزارته تتواصل حاليا مع ممولين أجانب لإنجاز هذه الطريق التي تأتي وفق اتفاقية مع مجموعة من البلدان الإفريقية، مشيرا أن تكلفته ستتجاوز 5 أضعاف الطريق السيار العادي نتيجة صعوبة المسالك في المنطقة. كما أضاف المتحدث أن رئيس الحكومة التونسية أعطى قبل أسابيع انطلاق مشروع الطريق السيار بين وادي الزرقاء بولاية باجة وبوسالم بولاية جندوبة. للإشارة أعلنت الجزائر بدورها نيتها الشروع قريبا في مد الطريق السيار من ولاية الطارف إلى غاية الحدود مع تونس، وهو المشروع الذي سيمكن ربط عاصمتي الدولتين عبر الطريق السيار. للتذكير صرّح وزير الأشغال العمومية والنقل بوجمعة طلعي، في شهر أوت الماضي، أن أشغال الطريق السيار الخاص بولاية الطارف ستستأنف قريبا من طرف شركة تعينها الوكالة الوطنية للطرق السريعة.