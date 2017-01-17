الجزائر تخفض نسبة وارداتهما من الإسمنت الإسباني إلى 50 بالمائة

خفضت الجزائر، نسبة وارداتها من الإسمنت من إسبانيا إلى 50 بالمائة سنة 2016، حسب ما أعلنت عنه اليوم شركة الإسمنت الإسبانية LafargeHolcim Saguntoعبر موقعها الرسمي.

وكشفت الشركة الإسبانية الكائن مقرها بفالنسيا أنها أخفضت نسبة انتاجها بنسبة 10 بالمائة في 2016 ، وهذا بسبب تراجع صادراتها نحو الجزائر.

وكان وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، قد أكد إن سنة 2017 ستكون سنة نهاية استيراد الجزائر لمادة الإسمنت. وشدد الوزير خلال تفقده أشغال إنجاز مشروع مصنع الإسمنت ببلدية تيمقطن بدائرة أولف 260 كلم شرق أدرار، أن 2017 ستكون سنة نهاية إستيراد الجزائر لمادة الإسمنت من الخارج، بفضل عديد مصانع إنتاج الإسمنت، التي أنجزت أو الجاري إنجازها عبر عدة مناطق بالوطن، والتي ستصل طاقة الإنتاج الإجمالية بها إلى 6 ملايين طن سنويا. وأوضح بوشوارب أن مثل هذه المشاريع الصناعية الهامة ستمكن الدولة من تحقيق الإكتفاء في حاجياتها من الإسمنت بل وحتى دخول مرحلة التصدير إلى الخارج.