إنشاء مركز لإيواء والتكفل بالأشخاص بدون مأوى بتيزي وزو

أكد مدير النشاط الاجتماعي والتضامن لتيزي وزو حاج بوشوشة، عن استحداث مركز إيواء وتكفل متعدد الأشكال بالأشخاص بدون مأوى عبر كافة بلديات الولاية طيلة فصل البرد القارس.

وأوضح بوشوشة أن مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن قد اختارت مقر مصنع المكانس القديم بعاصمة الولاية لتزوده بعتاد و وسائل تكفل ليلي بجل بالاشخاص بدون مأوى - من مرضى عقليين ونساء وعائلات وشباب و قصر - من أفرشة و أغطية وبطانيات وأسرة إلى جانب المرافقة الطبية للنزلاء الذين تستقبلهم هذه الدار العمومية (الرحمة). و أضاف أن هذا المرفق يأوي متوسط 5 إلى 6 أشخاص جدد بدون مأوى كل ليلة يتم جلبهم خلال الخرجات الشبه اليومية التي تنفذها لجنة متعددة الأطراف (تضامن و حماية مدنية و شرطة وصحة رفقة متطوعي الهلال الأحمر الجزائري). و أكد المتحدث أن مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن ساهرة و ككل مرة على ضمان حياة الاشخاص بدون مأوى من خطر الوفاة بالبرد القارس وذلك بتحضير مؤسسات القطاع و الهلال الأحمر الجزائري يوميا لوجبات غذائية ساخنة لنزلاء المركز مع توزيع إلى جانب الوجبة بطانيات على البعض الذين يرفضون يقول- الالتحاق بهذا المركز