وفاة شاب اختناقا بالغاز في شرشال بتيبازة

لقي شاب صباح اليوم الثلاثاء مصرعه، اختناقا بثاني أكسيد الكربون بشرشال حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية لولاية تيبازة.

وأوضح المكلف بالإعلام بالمديرية الولائية الملازم الأول محمد ميشاليخ أن أعوان الحماية تدخلوا صباح اليوم، بالحمدانية لإسعاف شاب بعد اتصال والدته إلا أنه وجد ميتا في غرفته بعد استنشاقه ثاني أكسيد الكربون النابع من فرن تقليدي استعمله الضحية للتدفئة عن طريق الفحم.

وقد نقلت جثة الضحية البالغ من العمر 36 سنة إلى مستشفى المهام بشرشال فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا قضائيا لتحديد ملابسات الحادث.