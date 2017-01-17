وفاة رضيع وإصابة والديه بجروح إثر انقلاب سيارة في أدرار

لقي رضيع مصرعه وأصيب والداه بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع على الطريق الوطني رقم 51 بإقليم بلدية دائرة تيميمون شمال أدرار، حسبما علم اليوم الثلاثاء من مصالح الحماية المدنية.

وتعود أسباب هذا الحادث الذي وقع أمسية الإثنين على بعد 80 كلم شمال مدينة تيميمون في مقطع الطريق الوطني المذكور الرابط بين تيميمون ومنطقة أمقيدن الحدودية مع بلدية المنيعة ولاية غرداية إلى انقلاب سيارة سياحية كان على متنها الأفراد الثلاثة من عائلة واحدة مما أدى إلى وفاة طفلهما الرضيع البالغ من العمر 9 أشهر، في عين المكان وإصابة الأبوين الزوج صاحب 32 عاما، و الزوجة ذات 26 سنة، بجروح متفاوتة الخطورة.

حيث قامت ذات المصالح بنقل الجرحى إلى مستشفى تيميمون وجثمان الرضيع إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة الصحية.