14 طريقا وطنيا مغلقا في وجه حركة المرور جراء تراكم الثلوج

أعلنت مصالح الدرك الوطني مساء اليوم الثلاثاء ، أن عددا من الطرق الوطنية مقطوعة جراء الاضطرابات الجوية التي تمربه مناطق وسط وشرق البلاد، وقد شلت حركة المرور بسبب تراكم الثلوج على مستوى هذه الطرق، حسب بيان لقيادة الدرك الوطني.

وأضاف المصدر، أن شبكة الطرقات الوطنية التابعة لإقليم اختصاص الدرك الوطني تأثرت جراء تساقط الثلوج، حيث تم تسجيل غلق العديد من الطرق الوطنية في حين أن عددا آخر من الطرقات مفتوحة جزئيا ويجد السائقين صعوبة كبيرة في التنقل، حيث تم غلق بولاية البليدة، الطريق الوطني رقم 37 الرابط بين بلديتي الشريعة والبليدة بالضبط عند الحجرة الكيلومترية 16، أما بولاية جيجل فإن الطرق الوطنية رقم 105 و77 و77أ في أشطرها العابرة لإقليم بلدية جملة كل مغلوقة كلية أمام حركة المرور وبولاية تيزي وزوتم تسجيل غلق الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي تيزي وزو و البويرة، بالضبط بالمكان المسمى أسول.

وفي ولاية البويرة، غلق الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، بالضبط بالمكان المسمى فج تيروردة، والطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولاية البويرة وولاية تيزي وزو دائما، بالضبط بمنطقة تيكجدة، والطريق الوطني رقم 62 الرابط بين بلديتي سور الغزلان والدشمية، بالضبط بالمكان المسمى دوار الحمادية.

وبولاية تبسة سجل غلق الطريق الوطني رقم 83 الرابط بين ولايتي تبسة وخنشلة، في شطره العابر لبلدية العقلة، وفي ولاية قسنطينة غلق الطريق الاجتنابي لشاحنات الوزن الثقيل بجبل الوحش، التابع إداريا لبلدية قسنطينة، والطريق الولائي رقم 4 في شطره العابر لإقليم بلدية عين السمارة.

وبولاية سطيف شهد الطريق الوطني رقم 75 الرابط بين ولايتي سطيف و بجاية، في شطره العابر لبلديات تالة ايفاسن وبوعنداس، والطريق الوطني رقم 09 الرابط بين نفس الولايتين، في شطره العابر لبلدية عموشة غلق كليا في وجه حركة المرور.

وأضاف البيان، أنه بولاية برج بوعريريج الطريق الوطني 76 في شطره العابر لبلدية برج زمورة، بالضبط بالمكان المسمى المدافع وعنصر وزلو، وأيضا الطريق الولائي رقم 44 في شطره العابر لبلدية أولاد دحمان.

وأشار بيان الدرك الوطني، أنه تم تسجيل تحسن الوضع بالنسبة لشبكة الطرقات العابرة لأقاليم ولايات سكيكدة، عنابة، قالمة، و بدرجة اقل في ولايتي ميلة و بجاية، نذكر فقط أن المصالح المعنية إلى غاية الساعة تقوم بإزالة الثلوج من المسالك المذكورة، بغية إعادة فتحها في وجه حركة المرور.