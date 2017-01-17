5 قتلى و4 جرحى بعد حادث مرور في السوقر بتيارت

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون بجروح متفواتة الخطورة إثر حادث مرور خطير وقع في الطريق الولائي رقم 3 في جزئه الرابط بين بلديتي السوقر و سي عبد الغني بإقليم ولاية تيارت.

وذكرت مصادر محلية للنهار أونلاين أن الحادث نجم عن اصطدام سيارة طاكسي بأخرى نفعية من نوع مرسيدس كانت تسير في الإتجاه المعاكس.

وأوضحت نفس المصادر أن القتلى تتراوح أعمارهم بين 7 و 44 سنة فيما تتراوح أعمار الجرحى بين 20 و 48 سنة.

وقال مصدر طبي أن 3 من الجرحى يوجدون في حالة خطرة جدا، حيث تقرر وضعهم تحت المراقبة الطبية بمستشفى السوقر، فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.