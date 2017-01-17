4 جرحى من عائلة واحدة في حادث مرور بتيسمسيلت

أصيب أربعة أشخاص، من عائلة واحدة بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور، وقع مساء اليوم الثلاثاء، بالطريق الوطني رقم 14 في شطره الرابط بين بلديتي ثنية الحد واليوسفية تيسمسيلت، حسبما علم لدى المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية. وقد نتج الحادث، الذي وقع بمنطقة سيدي براجع بلدية اليوسفية، عن انقلاب سيارة سياحية بواد، مما تسبب في إصابة أربعة من راكبيها تتراوح أعمارهم بين 4 أشهر و47 سنة، بجروح متفاوتة الخطورة حسبما أوضحه، محمد مخدوم. وأرجع نفس المصدر، أسباب وقوع هذا الحادث للوضعية الجوية السيئة تساقط الثلوج، التي تشهدها المنطقة منذ صبيحة اليوم الثلاثاء، والتي تسبب أيضا في تسجيل صعوبة في حركة المرور، بالطريق الوطني رقم 14 ، لاسيما في شطره الرابط بين بلديتي ثنية الحد واليوسفية.