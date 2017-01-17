توقيف شخصين بتهمة النصب والاحتيال في مستغانم

تمكن عناصر الشرطة القضائية، التابعة لأمن دائرة بوقيراط، مؤخرا من توقيف شخصين متورطين في قضية النصب والسرقة واستعمال المزور في محررات رسمية ادارية حسبما علم اليوم الثلاثاء من ذات السلك الأمني. وتعود حيثيات القضية، الى الأسبوع المنصرم عندما فتحت ذات المصالح تحقيقا، اثر تقدم أحد الأشخاص لإبلاغ عن تحصله على وصل ايداع رخصة سياقة من صنف ب، غير مسجل على مستوى مكتب التنظيم والشؤون العامة بدائرة بوقيراط، من طرف موظف يعمل بمصلحة الأرشيف، بذات الدائرة في اطار عقود ما قبل التشغيل. وبينت التحريات، أن هذا الموظف منح وصل رخصة سياقة من صنف ب، بالمكتب المذكورمقابل مبلغ 25 ألف دج، وبدون أن تجري امتحانات السياقة، كما أشير اليه. وقد تم تقديم المتورطين 32 و34 سنة، أمام العدالة، الذي أمرت بايداع المتورط الموظف، بسنة حبس نافذ وغرامة مالية ب 50 ألف دج، وتعويض مالي لأحد الضحايا قدره مليون دج، والحبس المؤقت للشاكي بتهمة التزوير في محررات ادارية، وفق المصدر ذاته.