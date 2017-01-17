نفطال تعمل 24 على 24 سا لفك العزلة عن 60 منطقة عبر الوطن

أعلن الرئيس المدير العام، لشركة نفطال، محمد ريزو اليوم الثلاثاء، بالماين عين الدفلى، انه تم تحديد 60 منطقة عبر الوطن معرضة للعزلة، بسبب الاضطرابات الجوية وأنه سيتم تسهيل تموينها بغاز البوتان. وأوضح ريزو، الذي كان يتفقد عملية توزيع غاز البوتان، ببعض المناطق المعزولة بالولاية انه تم اتخاذ إجراءات من اجل توفير مخزون استراتيجي، لفائدة المجالس الشعبية البلدية، مؤكدا أن تلك المخزونات لن تستغل إلا في حالة انقطاع الطرقات، بسبب تهاطل الثلوج. وأضاف ذات المسؤول، انه تم توفير مراكز مصغرة متنقلة لتعبئة الغاز بطاقة 1000 قارورة يوميا لكل واحد منها، وذلك من اجل تزويد السكان، في انتظار إعادة فتح الطرقات. وتابع قوله، أن ما لا يقل عن 1.5 مليون قارورة غاز بوتان، قد تم تسويقها في السوق الوطنية خلال ال48 ساعة الأخيرة، من اجل مواجهة الطلب الناجم عن الاضطرابات الجوية. وسجل ريزو، أن هذا الرقم يتجاوز ذلك الذي تم تخصيصه في الاوقات العادية، والذي يتراوح بين 350.000 و400.000، مشيرا إلى أن هذا العمل، يعكس الجهود التي تبذلها نفطال من اجل مواجهة هذه الوضعية الاستثنائية. وقال أن وحدات الإنتاج تعمل 24/24سا، مبرزا وجود خلية لمتابعة الوضع. وعلى هامش عملية الإشراف على توزيع غاز البوتان، في المناطق المعزولة، استفادت 250 عائلة معوزة، من بلديات الماين وطاشطا من أغطية ومساعدات غذائية. واردف، انه علاوة على دورها الاقتصادي تعمل نفطال، على الاضطلاع بمهمتها الاجتماعية، المتمثلة في إدخال الدفء الى قلوب العائلات المحرومة. وأضاف الرئيس المدير العام لنفطال، انه سيتم من جهة أخرى إنشاء ألف 1000 نقطة لبيع، غاز البترول المميع المكثف سيرغاز، من طرف نافطال، في إطار برنامج التطوير والعصرنة في أفق 2030، مشيرا الى أن هذا الرقم سيضاف للهياكل ال600 من هذا النوع.