غلق أزيد من 370 محل تجاري بغليزان في 2016

أسفرت تدخلات، أعوان فرق مراقبة الممارسات التجارية والنوعية وقمع الغش، بولاية غليزان، خلال السنة المنصرمة 2016 عن غلق 374 محلا تجاريا، جراء مخالفات مختلفة، حسبما علم اليوم الثلاثاء، من المديرية الولائية للتجارة. وأوضح، رئيس مصلحة مراقبة الممارسات التجارية، بذات المديرية الحاج بن جبار، أن المخالفات التي أدت إلى إجراءات الغلق الإداري لهذه المحلات، تتعلق بممارسة نشاط بدون القيد في السجل التجاري، وانعدام شروط حفظ النظافة، وشملت محلات بيع المواد الغذائية والمطاعم والمقاهي. وقد قام أعوان المراقبة، خلال الفترة المذكورة بأزيد من 36 ألف تدخل في إطارمراقبة النوعية والممارسة التجارية، أسفرت عن تسجيل 2084 مخالفة، وتحرير 2024 محضر متابعة قضائية، تم تسليمها للعدالة وفقا للمصدر ذاته.