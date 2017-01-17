مهلة أقصاها ثلاثة اشهرلإعادة بعث مشروع ترامواي مستغانم

أكد الرئيس المديرالعام لمؤسسة ميتروالجزائرعمرحدبي، اليوم الثلاثاء، انه تم منح اجل مدته ثلاثة أشهرللمجمع الاسباني-الفرنسي المكلف بانجاز مشروع ترامواي مستغانم الذي كانت عملية استلامه مبرمجة خلال هذا الشهر في حين أن النسبة الحالية لتقدم الأشغال لم تتعدى 50 %. وأوضح السيد حدبي للصحافة عقب اجتماع مع مسؤولي هذا المجمع المتكون من شركتي ايزولوكس و كورزان كورفيام اسبانيا، والشركة الفرنسية الستوم، قائلا لقد منحنا للمجمع اجل مدته ثلاثة أشهر لإعادة بعث الورشة وإلا فإننا سنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأوضح المدير العام لمؤسسة ميتروالجزائر أن أشغال الانجازيجب أن تنطلق ابتداء من الأسبوع المقبل وخلال ثلاثة أشهريجب إعادة بعث الورشة بأقصى مردوديتها، ولم يخفي الجانب الجزائري خلال هذا الاجتماع بمقروزارة الأشغال العمومية والنقل بالجزائر العاصمة، ممثلا بإطارات من وزارة النقل ووالي مستغانم عدم رضاه على وتيرة أشغال الانجاز التي يقوم بها هذا المجمع، ، وأشارممثل مجمع شركة ايزولوكس إلى أن هذا التأخيرناجم عن صعوبات مالية عاشتها شركته سنتي 2015 و2016. وأعرب في هذا الصدد عن التزامه بتخصيص غلاف مالي يقدرب10 مليون أورو بحلول شهر فبراير المقبل، من اجل تمويل عملية بعث الأشغال، وتابع قوله بان المجمع سيتمكن بهذه الأموال من تسوية جميع المشاكل المالية للمشروع . وللتذكيرتم إطلاق أشغال انجازتراموي مستغانم في أوت 2013 بقيمة إجمالية تقدرب 26.5 مليار دينار.