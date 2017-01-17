بالفيديو.. إمرأة تضع مولودها في سيارة الحماية المدنية بسبب الثلوج في سطيف

وضعت امرأة حامل اليوم الثلاثاء، مولودها داخل احدى سيارات الحماية المدنية وهي في طريقها نحو المستشفى بولاية سطيف بعد أن حاصرت الثلوج منزلهم حسبما ترويه أم عبد الجليل التي اعترفت هي وزوجها بدور الحماية المدنية في انقاذ حياتها وحياة المولود الجديد.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية من إنقاذ المرأة الحامل القاطنة بدوار أولاد صابر ولاية سطيف، بعد أن حاصرتها الثلوج لتضع مولودها "عبد الجليل بوراس" بإحدى سيارات الحماية المدنية سليما معافى لتتجها بعدها نحو المستشفى لتلقي العناية الطبية اللازمة.