توقيف جزائري في أندونسيا والسبب

أوقفت وحدات الأمن الأندونيسية، اليوم الأربعاء، جزائريا بتهمة سرقة أكثر من 37 مليون روبية وأشياء ثمينة من سياح أجانب في جزيرة بالي.

ونقلت وسائل إعلامية أندونسية، عن مصدر أمني، قوله، أن الجزائر يدعى العربي خليفة ويبلغ من العمر 48 عاما، موضحا أن عملية القبض تمت بعد أن أداع سائحيين أجنبيين شكوى مفادها أن شخص سرق حقائبهما أثناء تواجدهما في جزيرة بالي، وبعدها قامت مصالح الأمن بفتح تحقيق للكشف عن هوية السارق والإطاحة به. وأضاف، أنهم تمكنوا من إلقاء القبض عليه أثناء تواجده في إحدى المطاعم. وأشار ذات المصدر، أنها ضبطت بحوزته مبالغا ماليا قدر بـ 37 مليوم روبية فضلا عن أشياء ثمينة، التي سرقها من الأجانبيين المنحدريين من القوقاز.