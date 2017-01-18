الوزير الأسبق رحابي.. لن تتغير رؤية العالم للجزائر ما دمنا لا ننتج ما نستهلك

أكد وزير الاتصال السابق عبد العزيز رحابي، أن رؤية العالم للجزائر لن تتغير الا إذا تغيرت هي وشعبها.

وأوضح رحابي خلال استضافته في قهوة وجورنان، التي تبث على قناة النهار، أن الجزائر تستورد حوالي 70 إلى 80 بالمائة في انتاجها الفكري والسمعي البصري، قائلا " إننا دائما نتحدث عن التبعية للبترول وننسى التبعية الحقيقية التي تدخل في مخيلة الطفل الجزائري عندما يشاهد التلفاز ويرى فقط الرسوم المتحركة الاجنبية، لأن بلاده لا تنتجها بهوية جزائرية بخطاب ومخيلة ومحيط جزائري..فهذا هو ضعفنا الحقيقي". وبخصوص انتشار الطائفة الأحمدية، في الجزائر، قال رحابي أن هناك عيّنات متفرقة، من هذه الفئة قائلا أن هذه الطائفة لا تشكل خطرا على الدين ولا على المذهب المالكي".