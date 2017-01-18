8 قتلى وإصابة 23 شخصا في يوم واحد جراء حوادث مرور

لقي 8 أشخاص حتفهم وأصيب23 آخرون بجروح في حوادث مرور، وقعت أمس الثلاثاء، عبر التراب الوطني، حسبما علم اليوم الأربعاء لدى مصالح الحماية المدنية.

وأوضح الملازم الأول نايت براهم من الحماية المدنية أن أثقل حصيلة سجلت في ولاية تيارت بـ 5 وفيات و 4 إصابات نتيجة اصطدام بين حافلة صغيرة و سيارة أجرة على الطريق الوطني رقم 3 بمنطقة عين بيضاء بدائرة سوقر. و تسببت الظروف المناخية التي تتميز بتساقط كثيف للأمطار والثلوج على المناطق الشمالية للبلاد في "عرقلة" حركة المرور بحيث شهدت بعض الطرقات انقطاعا على مستوى ولايات البويرة و بجاية و تيزي وزو و قسنطينية و أم البواقي و جيجل و سوق أهراس وسكيكيدة و خنشلة إستنادا إلى ذات المصدر.