توقيف بارون مخدرات وحجز 8 قناطير من الكيف في بسكرة

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الثلاثاء ببسكرة بارون مخدرات على متن شاحنة محملة بـ 8 قناطير من الكيف المعالج، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في اطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببسكرة الناحية العسكرية الرابعة، أمس الثلاثاء، بارون مخدرات على متن شاحنة محملة بكمية معتبرة من الكيف المعالج تقدر بثمانية(8) قناطير". وفي نفس السياق --يضيف البيان--"ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني 6 بارونات مخدرات وحجزت195 كلغ من الكيف المعالج بكل من البيض وسيدي بلعباس وتلمسان(الناحية العسكرية الثانية)". ومن جهة أخرى،"أحبط عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود محاولات تهريب (4.200) لتر من الوقود و(2.852) وحدة من مختلف المشروبات بكل من تلمسان ومعسكر وبسكرة والوادي. كما "ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بأدرار و ورقلة وتمنراست 106 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات افريقية مختلفة، وحجزت 9 أجهزة كشف عن المعادن وجهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية".