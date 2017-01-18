استمرار تساقط الثلوج يتسبب في غلق 4 طرق وطنية ببرج بوعريريج

أدى استمرار تساقط الثلوج على ولاية برج بوعريريج إلى صعوبة كبيرة في حركة تنقل مختلف المركبات عبر أغلب محاور الطرق العابرة لإقليم الولاية خاصة خلال ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء والفترة الصباحية من نهار اليوم رغم تدخل آليات إزالة الثلوج المتراكمة على الطرقات، حسبما علم لدى مصالح الأشغال العمومية.

وأوضحت ذات المصالح بأن تدخل فرق النجدة والدرك الوطني وكذا كاسحات الثلوج قد مكن من إعادة فتح الطرق لكن استمرار التساقط أدى إلى تراكم كتل ثلجية عبر الطرقات حيث تم تسجيل شلل شبه تام في حركة السير استمر لفترات متفاوتة ما أدى إلى تشكل طوابير للمركبات و بقاء مستعملي الطرق عالقين عبر عديد النقاط و محاور الطرق الكبرى العابرة لإقليم الولاية. و أضاف نفس المصدر بأن حركة السير انقطعت على الطريق الولائي رقم 43 في جزئه الرابط بين بلدية ثنية النصر وبلديات دائرة جعافرة ذات الطرق الوعرة على مستوى المرتفعات الجبلية وكذا على الطريق السيار (شرق غرب) باتجاه ولاية سطيف و بمنحدرات منطقة "الزنونة" التابعة لبلدية الياشير. كما تم تسجيل انقطاع في حركة المرور على الطريق الوطني رقم 76 في جزئه الرابط بين بلدية برج زمورة و قنزات عند منطقة "المدافع" التابعة لولاية سطيف وعلى الطريق الوطني رقم 5 ببلدية سيدي أمبارك و على الطريق الوطني 103 بين بلديتي سيدي أمبارك و رأس الوادي وكذا صعوبة السير عبر عديد الطرق بمدينة برج بوعريريج.

و سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية برج بوعريريج خلال ال 24 ساعة الماضية عديد التدخلات عبر الطريق السيار (شرق-غرب) و الطريق الولائي رقم 42 بقرية الثنية ببلدية تقلعيت و على الطريق الوطني رقم 5 والطريق الوطني رقم 60 بالسلاطنة ببلدية المهير(غرب برج بوعريريج) وببلدية رأس الوادي و ذلك لإجلاء عدة مواطنين حاصرتهم الثلوج . كما تم إسعاف خمسة مختنقين أعمارهم بين سنة و37 سنة إثر تسرب غازات محروقة منبعثة من المدفأة و إخماد حريق بشقة دون تسجيل أي خسائر بشرية و ذلك بالسكنات الوظيفية للبريد المركزي بعاصمة الولاية حسبما ذكرته خلية الإعلام لذات المديرية. و ظلت المؤسسات التربوية بمدينة برج بوعريريج اليوم الأربعاء مغلقة بسبب تراكم الثلوج التي ما تزال تتساقط لليوم الثالث على التوالي خاصة بالمناطق الشمالية للولاية.