تفكيك شبكة تتاجر بالأقراص المهلوسة تنشط بين الرويبة والشراقة بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، مؤخرا من معالجة، خمسة 5 قضايا متفرقة متعلقة بحيازة المؤثرات العقلية، لغرض البيع بكل من المقاطعات الادارية لرويبة، والشراقة، ودار البيضاء، وبوزريعة، وتوقيف 11 مشتبها فيه، بالاضافة إلى حجز 758 قرص مهلوس، حسبما أفاد به اليوم الأبعاء، بيان صادر عن ذات المصالح. و كان المشتبه فيهم الموقوفين، في هذه القضايا المتشابهة يروجون لبيع المؤثرات العقلية، على مستوى عدة أحياء في المقطاعات الادارية المذكورة آنفا، وقد تم وضعهم رهن الحبس المؤقت بأمر من وكلاء الجمهورية المختصين إقليميا، يضيف ذات المصدر. وتتعلق القضية الأولى، التي جرت وقائعها بالمقاطعة الادارية للرويبة، بثلاثة 3شبان كانوا قد حولوا غرفة محول كهربائي رئيسي إلى مكان لبيع الأقراص المهلوسة، حيث ضبط بداخله 359 قرص مهلوس، بالاضافة إلى مبلغ مالي قدره 16600 دج. كما عالجت مصالح أمن، المقاطعة الادارية للشراقة، قضيتين متشابهتين الأولى تتمثل في توقيف شخصين 2، كانا على متن سيارة أين تم ايجاد على مستوى مقعد السائق 115 قرص مهلوس . أما الثانية، فبعد توقيف شخصين آخرين بتهمة سرقة محل تجاري و تفتيش منزل أحدهما تم العثورعلى 38 قرص مهلوس علاوة عن مبلغ مالي يعود لمسروقات المحل و كذا أسلحة بيضاء. و قد تمكنت في ذات السياق مصالح أمن المقاطعة الإدارية لدار البيضاء، من توقيف ثلاثة 3 أشخاص، كانوا على متن سيارة أين عثر على متنها 118 قرص مهلوس، ومبلغ مالي قدره 17490 دج . فيما تمكنت مصالح أمن المقاطعة الإدارية لبوزريعة، من توقيف مشتبه فيه واحد 1، كان يقوم بنقل وعرض على الغير المؤثرات العقلية وبعد تفتيش منزله تم العثور على 107 قرص مهلوس، ومبلغ مالي قدره 33000 دج.