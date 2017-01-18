وفاة طفلة و4 جرحى في انقلاب سيارة بسكيكدة

هلكت طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، أصيب 4 أشخاص آخرون بجروح متفاوتة، في حادث انحراف ثم انقلاب سيارة سياحية ليلة، الثلاثاء إلى الأربعاء، ببلدية السبت جنوب شرق سكيكدة، حسبما علم من مصالح الحماية المدنية . وأفاد ذات المصدر، بأن الحادث وقع جراء سوء الأحوال الجوية، التي تشهدها المنطقة، حيث يرجح أن السيارة قد انحرفت نتيجة الثلوج المتساقطة بكثرة على بلدية السبت. وقد تم نقل الجرحى، الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و46 سنة، يعانون من جروح متفاوتة الخطورة، وصدمات إلى مستشفى عزابة، لتلقي الإسعافات الضرورية وفقا للمصدر. من جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني، تحقيقا لمعرفة ملابسات وظروف هذا الحادث.