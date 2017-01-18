تفكيك عصابة لسرقة المحلات التجارية في سعيدة

أوقفت مصالح الشرطة بسعيدة، الأسبوع الجاري، ثلاثة أشخاص، متورطين في محاولة سرقة كشك تجاري متعدد الخدمات، بمدينة سعيدة، حسبما علم اليوم الأربعاء، لدى ذات الجهاز الأمني. وقد تمكنت ذات العناصر الأمنية، اثر تلقيها لمكالمة هاتفية حول تواجد ثلاثة أشخاص مجهولين بشارع عيسات ايدير، يحاولون سرقة كشك متعدد الخدمات، من القبض على أحد الأشخاص المشتبه فيهم بعين المكان، وحجز معه المعدات المستعملة في السرقة. كما تم توقيف المشتبه فيهما الآخرين، اثر التحريات التي باشرتها نفس المصالح الأمنية، مع الشخص الموقوف الذي كشف عن هوية شريكيه في هذه العملية. وتوصلت التحقيقات، مع المشتبه فيهم الثلاث الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 20 سنة، إلى الكشف عن تورطهم في قضية ثانية متعلقة بسرقة هواتف نقالة، ومبلغ مالي، من داخل محل تجاري آخر بسعيدة، كان صاحبه قد أودع شكوى في وقت سابق لدى عناصر الشرطة.