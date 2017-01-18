توقيف 28 متورطا في جرائم قتل خلال شهر ديسمبر الماضي

أوقف أفراد الأمن الوطني 28 متورطا في جرائم القتل العمدي والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة خلال شهر ديسمبر الماضي، حسب بيان للمديرية العامة للامن الوطني.

وأوضح البيان الذي نشر اليوم الاربعاء ، أن الفرق الجنائية لقوات الشرطة مدعومة بفرق من الشرطة العلمية والتقنية تمكنت من معالجة وفك خيوط 16 قضية جنائية ارتكبت جلها باستعمال أسلحة بيضاء سمحت بتوقيف 28 متورطا في جرائم القتل العمدي والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة من بينهم 16 فاعلا رئيسيا و12 شريكا، وأشار المصدر، أن قضايا القتل بلغ نسبة 100 بالمائة.

من جهة أخرى تمكن محققو الشرطة من معالجة وفك خيوط 12جريمة قتل عمدي، حيث أسفرت تحريات عناصر الضبطية القضائية بشأنها عن إيقاف 24 شخصا متورطا من بينهم 12 فاعل رئيسي و12شريك.

أما عن قضايا الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة فقد تم تسجيل ومعالجة أربعة قضايا أسفرت التحريات بشأنها عن إيقاف أربعة متورطين قدموا جميعهم أمام الجهات القضائية المختصة اقليميا.