المترو والترامواي والتليفيريك تطلق خدمة الدفع الإلكتروني

وقع البنك الوطني الجزائري ومؤسسة مترو الجزائر اليوم الأربعاء على اتفاقية شراكة تقضي بتجهيز كل نقاط البيع و وكالات هذه الأخيرة بأجهزة الدفع الالكتروني. هذه الاتفاقية تسمح لجميع المواطنين الراغبين في التنقل بواسطة المترو والترامواي وكذا المصاعد الهوائية في المدن المجهزة بشبكات النقل الثلاث بتسديد اشتراكاتهم الدورية أودفع مبالغ تذاكر تنقلاتهم بواسطة البطاقات البنكية لدى الشبابيك المفتوحة لهم على مستوى المحطات التابعة لشركة مترو الجزائر المجهزة باليات الدفع الالكتروني. وتم التوقيع على هذه الاتفاقية، من قبل الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري، عاشور عبود، ونظيره من مؤسسة مترو الجزائر، عمر حدبي. ويعني نظام الدفع، هذا في مرحلة أولى ولاية الجزائر العاصمة، وسيوسع إلى ولايات قسنطينة، وورقلة، وسيدي بلعباس، وسطيف. ويتم حاليا تجهيز محطات الترامواي بالجزائر العاصمة، بنهائيات الدفع الالكتروني، في حين سيتم تجهيز محطات المترو، خلال الأسبوع المقبل. ومن جهة أخرى، أعلن الطرفان عن عزمهما على توسيع نطاق هذه الشراكة إلى خدمة الدفع الالكتروني، عن بعد عبر الانترنيت. وابرز عبود، خلال مراسم التوقيع حرص البنك الوطني الجزائري، على المساهمة الفعالة في حل مشكل السيولة، وتطوير الدفع الالكتروني في الجزائر، وفقا لتوجيهات السلطات العمومية، في هذا الإطار موضحا أن عدد آليات الدفع الالكتروني، الموضوعة على مستوى البنك الوطني الجزائري قد بلغ 2.000 وحدة على مستوى التراب الوطني. ومن جهته، أكد حدبي، أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار، سياسة رقمنة خدمات الدفع في مجال النقل. وبهذا الصدد أوضح، انه سيتم إطلاق حملة إعلامية لتحسيس وتوعية المستخدمين، بأهمية بطاقات الدفع وطرق استعمالها، على مستوى محطات المترو والترامواي. وفي رده على سؤال للصحافة، حول السبل المسخرة لمواجهة مخلفات تردي الأحوال الجوية، التي تتسبب في توقيف سير المترو أوضح حدبي، أن الأمر يعود للسلطات العمومية المنوط بها مهمة صيانة الطرق وشبكات الصرف. وأما فيما يخص المصاعد الهوائية، أفاد نفس المسؤول أن قرار وقف التشغيل يأتي استجابة لمبدأ احترام معايير الأمن، في حالة رياح شديدة وأمطار غزيرة.