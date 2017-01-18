بالفيديو.. إصابة 13 تلميذا بتسمم غذائي في البيض.. وهذا هو السبب

أصيب، اليوم الأربعاء، 13 تلميذا بتسمم غذائي بمدرسة بلهداجي الشيخ بالأبيض بولاية البيض، وسط شكوك حول تناولهم جبن فاسد بالمطعم المدرسي، حسب ما أفادت به قناة النهار.

وقال مراسل النهار من ولاية البيض أن 13 من مجموع 71 تلميذ أصيبو بتسمم غذائي بعد تناول وجبة الغداء بالابتدائية، نجم عنه ارتفاع درجة الحرارة التلاميذ، اسهال وتقيئ ، وتم نقلهم الى المؤسسة الاستشفائية بالمنطقة، ما دفع الجهات المختصة في فتح تحقيق وأخذ عينات من الوجبة التي تناولها التلاميذ، وأضاف المراسل أن وضعيتهم الصحية في حالة مستقرة، وأكد الأولياء أن أبنائهم تناولوا جبن فاسد، في انتظار صدور تحاليل المصالح الطبية لمعرفة الأسباب الحقيقة لهذا التسمم.

وتعاني مدرسة بلهداجي الشيخ بالأبيض من عدم وجود مطعم مدرسي والتي تقدم وجبات باردة في عز الشتاء، وحمل الأولياء مديرية التجهيزات العمومية بولاية البيض المسؤولية في عدم توفير مطعم مدرسي رغم أنه مسجل ومبرمج منذ سنة 2009.