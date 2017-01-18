140 مؤسسة تربوية مغلقة ببجاية بسبب الثلوج

قال مديرالتربية لولاية بجاية، أنه مع نهاية صبيحة، اليوم الاربعاء، تتواجد 20 ثانوية و40 متوسطة و80 مدرسة ابتدائية موزعة عبرعشردوائر، على غرارخراطة ودرقينة وسيدي عيش وأدكاروبني معوش مغلقة بسبب تهاطل الثلوج وصعوبة سلك الطرق المؤدية لها.وبمناطق ذراع القايد و قنديرة جنوبا و بني معوش المجاورة لولاية سطيف وأكفادو وأدكار وشلاطة المحاذية لولاية تيزي وزو فقد بلغ سمك الثلوج واحد متروعلاوة على وضعية الطرقات المغلقة بفعل الثلوج أوالتي تعرف فيضانات والتي منعت التلاميذ على الالتحاق بمؤسساتهم فان شبكة الكهرباء هي الأخرى عرفت انقطاعات متكررة سيما على مستوى مناطق ذراع القايد و بكاروتيشي الأمرالذي أثارمشاكل في توفير الإنارة والتدفئة للتلاميذ.كما شهدت العديد من المؤسسات التربوية فيضانات نتيجة التسربات ما نجم عنه أضرار على مستوى الأسقف وهي الحالة المسجلة على مستوى ثانوية كريم بلقاسم وسوق الاثنين إلى جانب تحطم جدار إحاطة لمدرسة ابتدائية على مستوى تسكريوت.