توقيف 3 أفارقة من بينهم امرأة بتهمة التزوير والاحتيال في البليدة

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، بمفتاح شرق البليدة، مؤخرا من توقيف ثلاثة أشخاص من جنسيات أفريقية، من بينهم امرأة، لتورطهم في قضايا تزوير واستعمال المزور، والنصب والاحتيال، إلى جانب الإقامة غير الشرعية، حسبما أفادت به اليوم الأربعاء، خلية الإعلام على مستوى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني. وإلى جانب، عملية إيقاف المشتبه فيهم الذين يحملون الجنسيتين، المالية، والكاميرونية 30 و39 سنة، تمكنت ذات المصالح ، استنادا لذات المصدر، من حجز مبلغ مالي بالعملة الأجنبية، قدر ب700 أورو، وآخر بالعملة الوطنية، قدر ب5400 دج، إلى جانب بطاقة قنصلية مزورة، ومساحيق مختلفة، وأدوات تستخدم في التزوير. وعلى اثر التحريات، التي باشرتها ذات المصالح الأمنية، تم تحديد مكان تواجد المشتبه فيهم الثلاثة، الذين تم إيداعهم الحبس الاحتياطي ببوفاريك.